Sonntagswetter in Kärnten: Zuerst trüb, dann zeigt sich die Sonne

„Der Sonntag startet in Kärnten oft noch trüb durch Wolken und Hochnebel, der zunächst in Unterkärnten aufbricht und im Tagesverlauf mehr und mehr die Sonne durchlässt. Am längsten können sich Wolken in Oberkärnten halten“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Je nach Sonnenscheindauer steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad.