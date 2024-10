Nächtlicher Tumult: Betrunkene Frau beißt und schlägt Lebensgefährten

Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag in eine Klagenfurter Wohnung alarmiert.

In stark alkoholisiertem Zustand gerieten eine 49-jährige Slowakin und ihr 45-jähriger Lebensgefährte in der Nacht auf Sonntag in einen Streit. „Dabei schlug die Frau dem Mann mit einem Glasaschenbecher gegen den Kopf“, heißt es seitens der Polizei. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt er dadurch nicht nur eine Platzwunde am Hinterkopf, sondern auch eine Wunde am Kinn und eine Bisswunde an der Hand.

Polizei rückte zu Klagenfurter Wohnung aus

Als die Beamten anrückten, gab die 49-Jährige gab an, von ihrem Freund geschlagen worden zu sein. „Jedoch konnte sie keine genauen Angaben machen, wo oder wie sie dieser geschlagen hat“, erklären die Polizisten. In der Folge wurde gegen die Frau eine Wegweisung, ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

