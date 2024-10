Mofafahrer (16) prallt frontal gegen abbiegendes Auto: Schwer verletzt

Am Samstag, den 19. Oktober 2024, ereignete sich auf der B-108 im Tiroler Huben gegen 18.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Österreich fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Matrei in Osttirol und wollte links auf die L-25 abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er sein Fahrzeug anhalten.

Frontalcrash schleudert Mofafahrer meterweit

Zur selben Zeit war ein 16-jähriger Österreicher auf einem Mofa hinter mehreren Fahrzeugen ebenfalls in Richtung Lienz unterwegs. Als der 61-Jährige nach dem Passieren der Autos abbiegen wollte, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem herannahenden Mofa. Der junge Lenker wurde durch die Wucht des Aufpralls von seinem Mofa geschleudert und blieb schwer verletzt einige Meter weiter auf der Straße liegen.

Schwer verletzter Teenager per Hubschrauber gerettet

Rettungskräfte und ein Notarzt trafen schnell am Unfallort ein. Nach einer Erstversorgung wurde der Teenager per Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der Autofahrer und seine 85-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.