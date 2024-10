Alko-Lenker kracht in Hausmauer

In einer Linkskurve in der Gemeinde St. Urban kam der 42-jährige Autofahrer in der Nacht auf Sonntag rechts von der B94 Ossiacher Straße ab. In der Folge hob das Auto ab und streifte eine Betonmauer. Im Anschluss landete der Wagen wieder auf den Rädern, streifte eine gegenüber liegende Steinmauer und schlug frontal in die Hausmauer eines Wohnhauses ein.

Hausbewohner leisteten nach Unfall Erste Hilfe

Die Hausbewohner eilten dem Verunfallten sofort zu Hilfe. Der Verletzte konnte noch selbst aus dem Fahrzeug aussteigen und wurde – nach der Versorgung durch den Notarzt – von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung“, heißt es seitens der Polizei. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.

Feuerwehr St. Urban im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr St. Urban reinigte die Unfallstelle und unterstützte bei der Verkehrsregelung. „Am Gebäude entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe“, so die Beamten abschließend.