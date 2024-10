Villacher Athleten zeigten bei Crosslauf-Meisterschaften groß auf

Am Foto: Die Kärntner Crosslauf Meisterin Michaela Zwerger in Aktion.

Die DSG Maria Elend wurde heuer mit der Durchführung der Kärntner Crosslauf Meisterschaften beauftragt. Auch für die Athleten des LC Villach sind die Titelkämpfe ein Pflichttermin. Immerhin dienen sie als perfekte Vorbereitung für die Österreichischen Meisterschaften in Tulln an der Donau (Niederösterreich).

Erfolge für LC-Villach-Athletinnen

Auch Sportlerin Michaela Zwerger lief die 5000 Meter lange Stecke und überquerte als erste Frau die Ziellinie. Nach ihrem Österreichischen Meistertitel im Halbmarathon vor zwei Wochen, darf sie sich nun auch Kärntner Meisterin im Crosslauf nennen. In der Klasse U18 holte sich Alissa Liebhard ebenfalls Gold. Carina Saringer belegte in dieser Klasse den vierten Platz und Julia Susiti lief auf Rang 6.

Auch die Männer zeigten ihr Können

In der Klasse U16 männlich siegte indes Sebastian Kofler. Benjamin Trontelj belegte dort den fünften Platz 5. Einen LC-Villach-Doppelsieg gab es des Weiteren in der Klasse U20. Jakob Brunner siegte vor Fabian Graßl.

Kinder-Bewerbe fest in Villacher Hand

Bei den Kinderbewerben gab es für den LC Villach ebenfalls fünf Klassensiege. So konnte sich, in der jüngsten Klasse Kristina Steiner den Sieg holen. Währenddessen gab es in der Klasse U10 gleich zwei Doppelsiege! Niklas Groschacher gewann bei den Burschen vor Timijan Trontelj. Bei den Mädchen siegte Sophie Schuschnig, bei ihrem ersten Wettkampf für den LC Villach, vor Hannah Millonig. Auch in der Klasse U12 konnten sich die LC-Villach-Athleten durchsetzen. Paul Rehrl siegte bei den Burschen und Helena Prodnik überraschte mit einem beherzten Zielsprint. Dritte wurde Pauline Mayer. Bei den Schülerinnen der Klasse U14 belegte Daniela Kaiser den zweiten Platz.