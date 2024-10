Opernball-Vortanzen: Erstmals Transgender-Paar und Herren-Duo dabei

Erstmals treten beim Vortanzen für den Wiener Opernball ein Herren- und Transgender-Paar an.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 07:13 / ©APA/Roland Schlager

Beim Vortanzen für den Wiener Opernball 2025 traten 250 Paare an, um sich für die glanzvolle Eröffnung des Balls zu qualifizieren. Die Jury, angeführt von Maria Angelini-Santner und Christoph Santner, bewertete das Können der Paare. Auch Solotänzerin Rebecca Horner, die nach ihrer Babypause mit ihrem dritten Kind allmählich ins Staatsballett zurückkehrt, gehörte zu den prominenten Mitgliedern der Jury.

Erfahrene Jury

Maria Angelini-Santner und Christoph Santner, die bereits zum fünften Mal für die Eröffnungschoreografie verantwortlich sind, freuten sich über die Teilnahme der vielen jungen Tänzer. Laut Angelini-Santner sei jedes Jahr eine neue Herausforderung, aber auch eine Gelegenheit, Geschichten auf der Tanzfläche zu erzählen.

Neue Vielfalt auf dem Tanzparkett

Zu den Teilnehmern gehörten in diesem Jahr erneut einige Damenpaare. Erstmals nahm auch ein Herrenpaar teil, das die Eröffnung in klassischem Schwarz und Weiß als Leader und Follower gestalten will. Besonders erwähnenswert ist zudem die erstmalige Bewerbung eines Transgender-Paares, bestehend aus den SchauspielerInnen Geraldine Schabraque und Mio Glow.

Nervosität hinter den Kulissen

Trotz der Nervosität der Debütanten verlief das Vortanzen reibungslos. Besonders bemerkenswert war die Teilnahme von Katharina Schneebauer, deren Tanzpartner kurzfristig erkrankt war. Ein Studienkollege sprang ein und meisterte die Herausforderung mit Bravour. Die teilnehmenden Paare tanzten zum Walzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauss Sohn und müssen nun zwei Wochen auf die Entscheidung der Jury warten. Erst dann wird feststehen, wer den 67. Wiener Opernball am 27. Februar 2025 eröffnen darf, wie der „Kurier“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 07:18 Uhr aktualisiert