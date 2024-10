Sturm feiert Derby-Sieg: „Wir sind Graz“

1. Halbzeit

Der SK Sturm ging mit einer einzigen Prämisse in dieses Derby – um zu siegen. Diesem Vorhaben ließ Schwarz-Weiß bald Taten folgen. Sturm ließ das Spielgerät gut zirkulieren und drängte den Stadtrivalen tief in seine Hälfte, ohne jedoch zu den ganz großen Torchancen zu kommen. Das änderte sich in der 26. Minute – Emanuel Aiwu zimmerte das Kunstleder an die Latte. Das erste Mal bildete sich in der 34. Minute eine schwarz-weiße Jubeltraube. Jusuf Gazibegovic zimmerte aus rund 35 Metern einen Freistoß direkt auf das Tor und ein GAK-Verteidiger fälschte unhaltbar für Torhüter Meierhofer ab – 1:0. Nur sechs Minuten später war es Otar Kiteishvili, der nach einer Gazibegovic Freistoßflanke zum 2:0 traf. Kurz vor der Pause scheiterte Mika Biereth aus spitzem Winkel an Torhüter Meierhofer, doch der Däne sollte an jenem Samstag noch jubeln dürfen. So ging es mit einem 2:0 in die Pause.

2. Halbzeit

Die Gäste aus dem Grazer Norden wechselten zur Pause zwei Mal und kamen folglich offensiv besser in die Partie. In der 47. Minute jubelte die rote Seite des Stadions, doch vergebens – der Anschlusstreffer wurde aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Quasi im Gegenzug traf Mika Biereth nach einer Standardsituation zum 3:0 (50.). Nur kurze Zeit später war es dann der Stadtrivale, der jubelte, Daniel Maderner verkürzte auf 3:1 (54.). Quasi mit der nächsten Spielsequenz traf der GAK erneut – Benjamin Rosenberger schloss einen Konter zum 3:2 ab (56.). In der 64. Minute war es Seedy Jatta, der sich gegen zwei Gegenspieler stark durchsetze und zum 4:2 traf. Knapp zehn Minuten später verhinderte Kjell Scherpen mit einer ganz starken Doppelparade das 4:3 (73.). In der 78. Minute hätte William Bøving den Deckel draufmachen können, vergab aber im Strafraum hauchzart. Nur eine Minute später war es Kapitän Otar Kiteishvili, der mit einem Kracher aus rund 20 Metern für den Schlusspunkt in diesem Derby sorgte. Sturm hätte auch noch einen oder zwei Treffer nachlegen können in der Schlussphase, spielte gute Feldpositionen aber nicht zielstrebig genug zu Ende. Somit blieb es beim verdienten 5:2 Heimerfolg im 200. Grazer Stadtderby, das gleichbedeutend mit dem behaupten der Tabellenführung war.