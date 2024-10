Wiener Stadtgärten bereiten sich auf die kalte Jahreszeit vor

Mit dem Einsetzen des Herbstes verblassen die Farben der Sommerblumen in den Wiener Parks. Um diesen Prozess zu begleiten, machen sich die Stadtgärtner daran, die verblühten Pflanzen zu entfernen. Doch anstatt diese einfach zu entsorgen, werden sie fachgerecht kompostiert und später als natürlicher Dünger wiederverwendet. Anschließend wird jedes Blumenbeet für die kommende Frühlingssaison vorbereitet. Ein Highlight ist die Pflanzung von über 650.000 Blumenzwiebeln, die für ein buntes Farbenmeer sorgen werden.

Blumenzwiebeln für den perfekten Frühling

In den ersten Herbstwochen werden die Gärtner in über 500 Blumenbeeten tätig. Besonders viel Wert wird auf die Pflanzung von Tulpenzwiebeln gelegt, die großflächig eingesetzt werden. Um die empfindlichen Zwiebeln vor der Kälte zu schützen, erfolgt nach dem Einpflanzen eine Abdeckung mit rund 90 Tonnen Reisig. An den Beeten, in denen die Zwiebeln bereits vergraben sind, sind Schilder angebracht, die Spaziergänger bitten, die Beete nicht zu betreten. So bleibt der Überraschungseffekt bis zum Frühling gewahrt.

©Wiener Stadtgärten/Ulrike Wieser Zu den Herbstarbeiten der Wiener Stadtgärtner*innen gehört auch das Auflegen von Reisig.

Laubarbeiten für eine gesunde Stadt

Ein wesentlicher Bestandteil der Herbstarbeiten ist die Entfernung des Laubs von über 500.000 Bäumen in Wien. Straßenbäume sind hierbei besonders aktiv: Die rund 100.000 Straßenbäume erzeugen jährlich etwa 1.000 Tonnen Laub, während die Bäume in den Parkanlagen sogar rund 3.500 Tonnen abwerfen. Die Beseitigung des Laubs wird von den 48ern übernommen, während in den städtischen Parkanlagen die MA 42 zuständig ist. Ein großer Teil des gesammelten Laubs wird im städtischen Kompostwerk Lobau zu hochwertigem Kompost verarbeitet.

Natürliche Rückzugsorte für Tiere schaffen

Laub hat nicht nur eine düngende Funktion; es bietet auch Lebensräume für zahlreiche Tiere. In Parks werden kleine Laubhaufen an geschützten Orten angelegt, um Igel und andere Kleintiere zu unterstützen. Diese Haufen sind besonders wichtig, da Igel sie für ihren bis zu fünfmonatigen Winterschlaf nutzen. Auch Insekten finden dort Unterschlupf, wodurch die Artenvielfalt gefördert wird.

Tipps für private Gartenbesitzer

Die Wiener Stadtgärten empfehlen Gartenbesitzern, Laub nicht vollständig zu entfernen. Durch das Belassen von Laub an bestimmten Stellen kann die Artenvielfalt im eigenen Garten erhalten werden. Dies fördert nicht nur die Gesundheit der Pflanzen, sondern schützt auch die städtische Tierwelt. Für die Entsorgung von nicht mehr benötigtem Laub bieten die 48er praktische Laubsäcke an, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und klimaneutral sind. Mit diesen Herbstmaßnahmen sichern die Wiener Stadtgärten nicht nur eine blühende Zukunft, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Erhalt des städtischen Ökosystems.