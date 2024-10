Pensionsalter wird angehoben: „Direkt von der Arbeit in den Sarg…“

Seit mittlerweile 1. Juli 2024 steht das Pensionsalter für Frauen bei 61 Jahren, vor einem Jahr durfte man noch mit 60 in den Ruhestand, seither hat sich ein Prozess in Bewegung gesetzt, der noch bis 2033 andauern wird. Ab dann kommen jene Frauen in Pension, die erst mit 65 dürfen – ein Alter, bei dem die Anhebung des Pensionsalters bei Frauen in Österreich dann endet.

Wann dürfen Frauen in Österreich in Pension gehen?

Wir haben kürzlich berichtet, dass mit 1. Jänner 2025 ein weiterer Schritt in Richtung dieser 65 Jahre gemacht wird. Jene Österreicherinnen, die zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1965 geboren wurden, dürfen nämlich erst mit 61,5 Jahren in Pension gehen. Ganz prinzipiell sind von diesem Prozess, der mit Anfang 2024 gestartet ist, all jene Österreicherinnen betroffen, die nach dem 1. Dezember 1963 geboren wurden. Davor durfte man mit 60 Jahren in Pension, ist man als Frau in Österreich nach dem 1. Juni 1968 geboren, tritt man den Gang in den Ruhestand erst mit 65 Jahren an.

Staffelung des Pensionsantrittsalters bei Frauen: Geboren bis 31. Dezember 1963 mit 60 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1964 mit 60,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1964 mit 61 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1965 mit 61,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1965 mit 62 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1966 mit 62,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1966 mit 63 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1967 mit 63,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1967 mit 64 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1968 mit 64,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1968 mit 65 Jahren

„Dann hat man von der Pension eh nix mehr“

Die weitere Anhebung des Pensionsalters bei Frauen in Österreich ab Jänner 2025 hat bei vielen 5 Minuten-Lesern jedenfalls für Aufregung gesorgt. „Das ist irre“, meint eine Leserin nur. „Dann hat man von der Pension eh nix mehr“, denkt eine weitere Frau. Wieder eine andere meint: „Da kommst dir vor wie ein Esel, dem eine Karotte vorgebunden wurde. Rennt ihr nach und erreicht sie doch nie…“

©Screenshot „Facebook“ 5 Minuten Eine Leserin bemüht den Vergleich mit einem Esel, dem eine Karotte vorgebunden wird.

„Na dann kann ich ja auch schon einen Sarg bestellen“

Einige Leserinnen wiederum wähnen sich schon vorher im Sarg, bevor sie dann doch endlich zu ihrer wohlverdienten Pension kommen: „Am besten wäre es, wenn wir direkt von der Arbeit in den Sarg kommen. So entstehen dem Staat keine Kosten.“ Und: „Na dann kann ich ja auch schon einen Sarg bestellen.“

„Wie soll ich bis 65 und länger arbeiten?“

Wieder andere Leserinnen sehen ein weiteres Problem bei der Anhebung des Pensionsalters. „Das geht nicht… Frauen und Männer in gewissen Berufen können nicht bis 65 arbeiten“, heißt es da etwa. Eine 44 Jahre alte Frau meint zudem, sie arbeite bereits seit über 20 Jahren in der Pflege: „Habe schon massive körperliche Schädigungen aufgrund der körperlichen Belastung – muss regelmäßig zur Physio aufgrund von Schmerzen. Wie soll ich bis 65 und länger arbeiten?“ Auch bei einem Dachdecker oder einem Bauarbeiter, die bei 35 Grad raus müssten, sei das nicht möglich, weiß sie weiter. Wieder eine andere Leserin meint spöttisch: „Ja, wir dürfen dann mit 70 Leute pflegen, die 75/80 Jahre alt sind.“ „Ich seh mich schon mit dem Rollator noch bei meinen Patienten stehen“, befürchtet eine Frau überhaupt.

©Screenshot „Facebook“ 5 Minuten Eine Leserin wähnt sich schon mit dem Rollator bei ihren Patienten.

Pensionen steigen 2025 wieder an

Doch nicht nur das Pensionsalter für Frauen wird mit 1. Jänner um ein halbes Jahr angehoben, auch die Entgelte für Pensionisten werden ansteigen – und das um den gesetzlichen Anpassungsfaktor von in diesem Jahr 4,6 Prozent. Zudem werden Neupensionisten weiter von der Schutzklausel und dem Aussetzen der Aliquotierung profitieren. Gänzlich zufrieden sind Pensionistenvertreter aber dennoch nicht. Mehr dazu hier: Pensionserhöhung fix: „Nicht weniger, aber auch nicht mehr…“.