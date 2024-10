Tragischer Unfall: Sohn findet seinen toten Vater nach Auto-Absturz

Tödlicher Unfall in Salzburg: Ein 86-jähriger Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Samstagvormittag, dem 19. Oktober 2024, im Gemeindegebiet von Rauris, als ein 86-jähriger einheimischer Fahrer mit seinem Auto beim Bergabfahren tödlich verunglückte.

86-Jähriger stürzt über 100 Meter mit seinem Auto ab

Das Fahrzeug kam aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte über 100 Meter in das Tal hinab, was zu einer dramatischen Situation führte. Die Umstände des Unfalls bleiben weiterhin unklar. Der eigene Sohn fand das verunglückte Fahrzeug am Abend, als er sich Sorgen um seinen Vater machte und eine Suchaktion startete. Aufgrund des unwegsamen Geländes barg die Bergrettung den Verunglückten. Zur Bergung des verunglückten Fahrzeugs wurde die freiwillige Feuerwehr hinzugezogen.