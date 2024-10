Nationalfeiertag 2024: Hofburg und Parlament öffnen ihre Tore

Am Nationalfeiertag öffnet die Hofburg ihre Tore für Besucher, während am Heldenplatz die Zeremonien und Feierlichkeiten stattfinden, die den besonderen Tag in Österreich würdigen.

Am Nationalfeiertag wird Wien zum Zentrum der Feierlichkeiten und Staatsakte, bei denen die Bevölkerung die verschiedenen Institutionen des Landes näher kennenlernen kann. Die Hofburg und das Parlament öffnen ihre Türen für interessierte Besucher.

Zeremonielle Ehrung am Heldenplatz

Um 9.30 Uhr legt Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Heldenplatz einen Kranz nieder, gefolgt von der Bundesregierung um 10 Uhr. Diese symbolischen Gesten sind Teil der offiziellen Zeremonien, die den Tag prägen. Die Präsidentschaftskanzlei lädt ab 10 Uhr zur Besichtigung ein, wo Bundespräsident Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer die Gäste herzlich empfangen.

Einblick in die Hofburg

In der Hofburg haben die Besucher die Möglichkeit, durch die Amts- und Repräsentationsräumlichkeiten zu schlendern und mehr über die Aufgaben des Präsidenten zu erfahren. Es wird keine Anmeldung benötigt, und die Mitarbeitenden stehen bereit, um Fragen zu beantworten. Am Abend wird der Präsident eine Rede im ORF halten, in der er auf die Bedeutung des Nationalfeiertages eingeht und die Werte der österreichischen Gesellschaft betont. Parallel dazu öffnet das Bundeskanzleramt zwischen 12 und 17 Uhr für Besichtigungen, sodass die Besucher einen Einblick in die politischen Abläufe des Landes erhalten.

Parlament im Zeichen der Offenheit

Auch das Parlament beteiligt sich mit einem Tag der offenen Tür, der zwischen 10 und 16 Uhr stattfindet. Hier können Besucher an einem einstündigen Rundgang durch die Sitzungssäle des National- und Bundesrats sowie das beeindruckende „Plenarium“ unter der neu errichteten Glaskuppel teilnehmen. Neu in diesem Jahr ist das Angebot für Kinder, das einen Stickerpass, Quizfragen und Malstationen umfasst. Führungen werden in mehreren Sprachen angeboten, darunter auch in Österreichischer Gebärdensprache, und eine Anmeldung über die Parlamentshomepage wird empfohlen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Bundesheer zeigt Stärke und Geschick

Das Bundesheer präsentiert sich ebenfalls mit einer Informations- und Leistungsschau in der Wiener Innenstadt. Nach den Kranzniederlegungen können die Besucher Fallschirmsprünge und Eurofighter-Flüge beobachten, die den Mut und die Fähigkeiten der Soldaten zur Schau stellen. Im Anschluss an die beeindruckenden Vorführungen erfolgt die Angelobung neuer Rekruten, die symbolisch für die stetige Weiterentwicklung der Streitkräfte steht. Den Abschluss des Programms bildet der traditionelle Zapfenstreich um 17 Uhr, bei dem Hubschrauber und Panzer auch am Sonntag nach dem Nationalfeiertag ausgestellt werden, sodass das Publikum die Möglichkeit hat, einen Blick auf die Technik und die Einsatzkräfte zu werfen. (APA/red. 20. 10. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 08:43 Uhr aktualisiert