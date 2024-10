Sonnige Aussichten: Nebeldecke reißt in Kärnten endlich auf

Goldener Herbst: In den kommenden Tagen dominiert die Sonne in Kärnten.

Tiefe Wolken und Hochnebel verdeckten in den vergangenen Tagen den Blick auf die Sonne in Kärnten. Jetzt ist endlich eine Wetterbesserung in Sicht! Schon im Laufe des heutigen Sonntags wird die graue Wolkendecke aufreißen und die ersten Sonnenstrahlen durchlassen, wie die Meteorologen von Geosphere Austria prognostizieren. Schön geht es dann auch in den kommenden Tagen weiter!

Sonne und bis zu 17 Grad erwarten uns in Kärnten

„Am Montag dürften nur in den Morgenstunden regionale Nebel- und Hochnebelfelder stören“, erklären die Fachleute. Tagsüber dominiert hingegen in ganz Kärnten die Sonne. Temperaturen von bis zu 17 Grad sind möglich! Auch der Dienstag bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit sonniges und freundliches Wetter. Danach kommt jedoch schon die nächste Störungszone auf uns zu. Diese zieht genau zur Wochenmitte durch Kärnten und wird von vielen Wolken sowie Regen begleitet.