Beleuchtung: Ab wann die Grazer Innenstadt heuer weihnachtlich erstrahlt

Die Vorbereitungen für den kommenden Winter sind bereits in vollem Gange. Die Grazer Winterwelt hat bereits bekannt gegeben, dass sie ihren Eislaufbetrieb ab 16. November starten wird. Nun folgen weitere wichtige Daten für die Grazer Adventhighlights.

Montage von 760.000 LED-Lampen startet am Montag

Ein treuer Begleiter der Grazer Adventzeit ist die Weihnachtsbeleuchtung in der Grazer Innenstadt. Wann diese heuer die Gassen im Herzen von Graz zum Erstrahlen bringen wird, darüber informiert die Holding Graz. „Im Auftrag unseres Citymanagements beginnt die Energie Graz am Montag mit der Montage von rund 760.000 LED-Lampen, die in den nächsten Wochen weihnachtliche Motive wie Sterne und Lichtvorhänge wieder in die Stadt bringen“, wird von den anstehenden Vorbereitungen berichtet.

Weihnachtsbeleuchtung von 21. November bis 6. Jänner

Am 21. November 2024 soll es dann soweit sein und die Weihnachtbeleuchtung wird offiziell eingeschaltet. Bis zum 6. Jänner bleibt die Beleuchtung in Betrieb. „Viele Arbeiten finden nachts statt, um den Verkehr nicht zu stören“, informiert die Holding Graz weiter.