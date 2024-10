Asylwerber in Österreich: Gemeinnützige Arbeit stößt auf Widerstand

Asylwerber in Österreich stehen seit drei Monaten vor der Herausforderung, gemeinnützige Arbeiten zu leisten, doch nicht alle kommen dieser Pflicht nach.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 09:33 / ©APA/THEMENBILD

Seit drei Monaten müssen Asylwerber in der Bundesbetreuung gemeinnützige Arbeiten annehmen, eine Regelung, die von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) initiiert wurde. Diese Maßnahme soll den Flüchtlingen ermöglichen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und damit das Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern. Statistiken des Innenministeriums zeigen, dass die Mehrheit der Asylwerber der Verpflichtung nachkommt. Bisher haben 1.757 Personen mehr als 101.000 Stunden an gemeinnütziger Arbeit geleistet, was eine beachtliche Zahl darstellt.

Taschengeldkürzungen: 680 Asylwerber lehnen gemeinnützige Arbeit ab

Trotz dieser positiven Bilanz haben rund 680 Asylwerber, was etwa 24 Prozent der betroffenen Personen entspricht, ihr Taschengeld gekürzt bekommen. Diese Kürzung ist die Konsequenz für diejenigen, die trotz wiederholter Aufforderung keine gemeinnützigen Arbeiten verrichtet haben. Die Gründe für die Ablehnung der Arbeiten sind vielfältig, einschließlich gesundheitlicher Bedenken und persönlicher Umstände, die eine Teilnahme erschweren.

Gemeinsam für das Gemeinwohl: Aufgaben und Anforderungen

Die gemeinnützigen Arbeiten umfassen Aufgaben, die dem Gemeinwohl dienen, wie etwa die Pflege von Parkanlagen oder die Instandhaltung von Sportplätzen. Um an diesen Aktivitäten teilnehmen zu können, müssen die Asylwerber zudem über die notwendige gesundheitliche Eignung und das erforderliche Alter verfügen. Geplant ist, dass jeder Asylwerber mindestens zehn Stunden pro Monat leistet, um seiner Verpflichtung nachzukommen.

Auf Erfolgskurs: Umsetzung der Regelung in Österreich

Die Umsetzung der Regelung ist derzeit in den Einrichtungen des Bundes sowie in Vorarlberg erfolgreich. Oberösterreich plant ebenfalls, diesem Beispiel zu folgen. Innenminister Karner betont, dass diejenigen, die in Österreich Schutz finden, auch der Gesellschaft etwas zurückgeben sollten. Die Debatte über die gemeinnützige Arbeit von Asylwerbern bleibt jedoch kontrovers, da nicht alle die Vorgaben erfüllen. (APA/red. 20. 10. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 09:35 Uhr aktualisiert