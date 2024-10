Vollgas bei Grün: Alko-Lenker kracht beim Abbiegen in Baum

Alles begann an der Kreuzung Lastenstraße – Viktringer Ring – Jesserniggstraße in Klagenfurt. Der 22-Jährige hielt dort an einer roten Ampel an. Am zweiten Fahrstreifen stand ein 25-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt. Als die Ampel in der Folge auf Grün umschaltete, versuchte der 22-Jährige mit seinem Wagen noch vor dem 25-Jährigen nach links auf den Viktringer Ring einzubiegen. Dazu beschleunigte er seinen PKW stark.

Auto krachte gegen Baum

Der 25-Jährige war durch das riskante Abbiegemanöver gezwungen, eine Vollbremsung durchzuführen, um eine Kollision zu verhindern. „Durch die starke Beschleunigung kam der 22-Jährige jedoch ins Schleudern, überfuhr eine Grünfläche und krachte frontal gegen einen Baum“, heißt es seitens der Polizei. Sowohl der Lenker als auch sein 17-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Bei einem Alkotest wurde eine mittelgradige Alkoholisierung bei dem Fahrer festgestellt“, erklären die Beamten abschließend.