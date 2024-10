Tödliches Überholmanöver: Motorradfahrer (20) prallt frontal gegen Auto

Tödlicher Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger verliert in Michelhausen sein Leben.

Tödlicher Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger verliert in Michelhausen sein Leben.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 09:58 / ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels

Am Freitagnachmittag, dem 18. Oktober 2024, ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Michelhausen, Bezirk Tulln. Eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der L2090 in Richtung Michelhausen. Zur gleichen Zeit war ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land auf seinem Motorrad in der entgegengesetzten Richtung unterwegs.

Überholmanöver mit fatalen Folgen

Der junge Motorradfahrer versuchte, einen Lkw zu überholen, und übersah dabei das entgegenkommende Fahrzeug der Frau. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 20-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die L2090 war aufgrund der Unfallaufnahme bis etwa 17.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, und eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.