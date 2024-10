Zerstörte Kameras, Pyrotechnik & Anzeigen: Polizei zieht Derby-Bilanz

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 10:17 / ©5 Minuten

Der amtierende Bundesliga-Meister Sturm triumphierte beim gestrigen Grazer Derby in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga über den GAK mit einem 5:2. Aufgrund der Ausschreitungen im Vorjahr beim ÖFB-Cup-Derby verstärkte die Polizei ihre Präsenz und verordnete einen Sicherheitsbereich. Beim letzten Aufeinandertreffen der konkurrierenden Grazer Fußballvereine Grazer AK und SK Sturm am 2. November 2023 kam es zu mehreren Zwischenfällen. Näheres dazu hier: Randalen, Verletzte und Co.: Das berichtet die Polizei vom Graz-Derby. Die Ermittlungen dazu sind nach wie vor im Gange. Erst kürzlich konnte die Polizei weitere Tatverdächtige ausforschen.

„Keine größeren Ausschreitungen“

Die Polizei zeigt sich auf Anfrage hinsichtlich des gestrigem Derby „im Großen und Ganzen zufrieden“. „Es kam zu keinen größeren Ausschreitungen“, berichtet Pressesprecher Heimo Kohlbacher im Gespräch mit 5 Minuten. Jedoch gab es immer wieder Provokationen, die durch das rasche Eingreifen der Beamten nicht weiter ausuferten. Vereinzelt kam es auch zu Vermummungen. Was die Polizei jedoch hervorhebt: „Es waren mehrere pyrotechnische Gegenstände im Einsatz“. Kohlbacher betont, wie gefährlich der Einsatz von Pyrotechnik bei Massenveranstaltungen ist und ruft dabei auch die Veranstalter und die Vereine in die Pflicht, die Fans darauf hinzuweisen.

Beschädigte Kameras und Minibrand im Stadion

„Im Vorfeld des Spiels wurden drei Kameras im Stadion vorsätzlich beschädigt“, berichtet Kohlacher. Während des Spiels kam es zu einem Brand im Stadion, der durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst wurde. Dieser konnte von der Feuerwehr vor Ort jedoch rasch gelöscht werden. Größere Problemstellungen konnten präventiv von der Polizei abgewendet werden. Die Zusammenarbeit der Veranstalter und der Fanlager funktionierte im Großen und Ganzen gut, wird weiters mitgeteilt.

Festnahme und mehrere Anzeigen

„Es kam zu einer Festnahme, die Ermittlungen hierzu laufen noch“, so Kohlbacher. Weiters wurden 14 Verwaltungsanzeigen sowie sechs Anzeigen nach Strafrecht vorgelegt. Die Polizei hatte bereits im Vorfeld einen Sicherheitsbereich verordnet. Dieser galt bis 22 Uhr. Die Beamten konnte in diesem Bereich auch ein Betretungsverbot erlassen. In zehn Fällen wurde ein Betretungsverbot beziehungsweise Wegweisungen verordnet.

Fans feierten nach dem Spiel weiter

Nach dem Spiel gab es zehn Shuttlebusse vom GAK in die Innenstadt. Dieses Angebot wurde von den Fans gut genutzt, berichtet Kohlbacher. „Am späteren Abend ist es vereinzelt zu Zusammenrottungen von einzelnen Fanlagern gekommen“, heißt es weiter. Auch hier konnten die Polizisten durch ihre „sichtliche Präsenz“ und die 3D-Strategie (Dialog, Deeskalation und Durchgreifen) sich anbahnende größere Auseinandersetzungen „im Keim ersticken“.