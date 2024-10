Gerüchteküche brodelt: Steht bekannte Disco in Hartberg vor dem Aus?

Derzeit werden Gerüchte über eine mögliche Schließung der Disco "Excalibur" in Greinbach (Hartberg) laut.

Die Disco „Excalibur“ beim Gewerbepark in Greinbach sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff. Seit einiger Zeit wird nämlich gemunkelt, dass das beliebte Nachlokal geschlossen sei beziehungsweise an einen neuen Betreiber verkauft wurde.

Excalibur-Besitzer entwarnt

Der Besitzer Markus Käfer darf jedoch entwarnen: „Seit dem Sommer geht es regelrecht rund. Jeden Tag kommt gefühlt ein neues Gerücht auf. Die Disco hat offen und wird auch weiter geöffnet bleiben“, berichtet er gegenüber der Kleinen Zeitung. Käfer mutmaßt, dass die Gerüchte aufgrund seines Alters zustande kamen. Er ist nun etwas über 40 Jahre alt und will „mit 50 Jahren eigentlich nicht mehr mit 17-Jährigen gemeinsam in einem Nachtclub stehen“, heißt es in dem Bericht der Kleinen Zeitung.

Schließung steht nicht im Raum

Weiters weißt er auf die Schwierigkeiten hin, mit denen die Nachtgastronomie zurzeit zu kämpfen hat. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass sich seine Disco noch immer großer Beliebtheit erfreut und eine Schließung definitiv nicht im Raum steht. Es sind unterschiedliche Events wie beispielsweise Motto-Partys oder auch ein weiteres „Next Generation Clubbing“ für die nächste Zeit geplant.

