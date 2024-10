Wenn du diesen Mann siehst, dann ruf sofort die Polizei!

„Der 31-jährige Syrer befand sich gegen 20 Uhr in seiner Wohnung im Bezirk Jakomini. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Wohnung ein, hielten dem 31-Jährigen ein Messer an den Hals und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Verdächtigen fixierten das Opfer am Boden liegend und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Um ihre Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, verletzten die Täter den Syrer mit einem Stich in den Oberschenkel sowie Verletzungen am Oberkörper“, berichtet die Polizei. Die drei Verdächtigen flüchteten schließlich mit einer etwas größeren Summe Bargeld.

Zeuge wollte die Flüchtenden aufhalten

Ein Zeuge traf im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses auf die flüchtenden Täter und nahm deren Verfolgung auf. Dabei sprang der Mann sogar auf die Motorhaube des Fluchtfahrzeuges. Die Täter schliffen den Zeugen mehrere hundert Meter weit mit.

Polizei sucht nach Zeugenhinweisen

Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz führten intensive Ermittlungen. Diese führten zu einem möglichen Tatverdächtigen. Der unbekannte Mann konnte von einer Überwachungskamera an der Arbeitsstelle des Opfers gefilmt werden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnet nun die Veröffentlichung des Lichtbildes an. „Alle drei Täter sollen in arabischer Sprache kommuniziert haben. Eine nähere Personenbeschreibung liegt jedoch nicht vor“, heißt es von der Polizei. Hinweise zum Sachverhalt bzw. zum angefügten Lichtbild sind an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059-133-65-3333 oder 133 erbeten.