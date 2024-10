Tragisches Ende: 67-Jähriger nach Frontalunfall in Tulln verstorben

Der schwere Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, in Utzenlaa im Bezirk Tulln ereignet hatte, endete tragisch. Ein 67-jähriger Mann, der bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde, ist in der Nacht auf den 19. Oktober 2024 im Universitätsklinikum St. Pölten seinen Verletzungen erlegen.

Unheil in der Kurve: Frontalzusammenstoß in Utzenlaa

Der Unfall ereignete sich, als der Mann mit seinem Auto auf einem asphaltierten Güterweg aus Richtung Bierbaum am Kleebühel kommend in Richtung Utzenlaa unterwegs war. Zur gleichen Zeit steuerte eine 55-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Tulln, ihren Lieferwagen in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Während die 55-jährige Fahrerin nur leichte Verletzungen davontrug, erlitt der 67-Jährige schwerste Verletzungen.

Kampf ums Überleben: Tragischer Ausgang nach dem Unfall

Beide Unfallbeteiligten wurden sofort vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Tulln gebracht. Trotz intensiver medizinischer Behandlung verschlechterte sich der Zustand des 67-Jährigen so sehr, dass er ins Universitätsklinikum St. Pölten verlegt wurde. Dort verstarb er in der Nacht zum 19. Oktober.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 12:41 Uhr aktualisiert