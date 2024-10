Überraschungsfund auf Dachboden: Kunstwerke nach 100 Jahren entdeckt

Bei der Vernissage in der Kirche in Feld am See.

Bei der Vernissage in der Kirche in Feld am See.

Insgesamt sind es 450 Gemälde und Zeichnungen, die von Erhard Veiter, dem Urenkel und Enkel der beiden Künstler, auf einem Klagenfurter Dachboden entdeckt worden sind. Die beiden Veiters waren im 19. und 20. Jahrhundert vor allem für die Kirche tätig. Sie schufen landesweit Figuren, Altäre, Deckenfresken und Altarbilder. Im Klagenfurter Dom stammt etwa das Altarbild „Tod des Heiligen Josef“ von August Veiter. Gemeinsam schufen August und Josef Veiter, also Vater und Sohne, im Jahr 1886 auch das Deckengemälde „Geburt Christi und Christi Himmelfahrt“, das in der Heiligengeistkirche in Klagenfurt zu bewundern ist. Josef Veiter war auch der erste Kärntner Künstler, der über ein eigenes Atelier verfügte und dort seine Werke schuf.

Nun führte der Zufall Regie

Erhard Veiter, Altbürgermeister von Feld am See, entdeckt am Dachboden einer zum Verkauf stehenden Immobilie in der Landeshauptstadt 450 bisher unbekannte Werke seiner beiden Vorfahren. „Der eine ist ja mein Urgroßvater, der andere mein Großvater. Es waren viele Gemälde und Zeichnungen dabei. Auch ein Kreuzweg, mit Kohle auf Papier geschaffen.“ Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten wurde nun eine eigene Ausstellung eröffnet, und zwar in der Katholischen Kirche in Feld am See. Dort sind zahlreiche Werke der beiden Veiters jetzt zu bestaunen. Gesegnet wurden die Kunstwerke von Pfarrer Krzysztof Jan Miera. Auch der protestantische Pfarrer Michael Guttner wohnte der Vernissage bei. Ebenso wie Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig, Peter Walchensteiner für den Pfarrgemeinderat und die gesamte Familie der Veiters.

©KK / zVg Bis ins hohe Alter werkte Josef Veiter in seinem Atelier.