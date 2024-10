Raub in Meidling: 4 Jugendliche von Unbekannten überfallen

Die Polizei musste Samstagabend zu einem Raubüberfall auf vier Jugendliche in Wien-Meidling ausrücken.

Samstagabend, am 19. Oktober gegen 21.30 Uhr, sollen vier Jugendliche – zwei Mädchen und zwei Buben – von sieben mit Sturmhauben maskierten Personen am Weg vom Bahnhof Meidling in Richtung Vivenotpark angesprochen worden sein. Die beiden Jugendlichen (beide 17 Jahre alt) wurden von den Unbekannten mit einem Messer bedroht, mit Faustschlägen wurde einer der beiden leicht verletzt. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst hat er aber mehrmals abgelehnt, wie die Polizei nun berichtet.

Die beiden Mädchen blieben unverletzt

Den beiden Jugendlichen wurden Wertgegenstände im vierstelligen Bereich geraubt, die beiden Mädchen blieben unverletzt und wurden selbst teilweise zu Zeuginnen des Vorfalls. Im Anschluss wurde mittels Bestreifung der Polizei nach den Tatverdächtigen im Nahbereich gefahndet – jedoch ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen übernommen.