Geschenkeladen in Graz zieht in ehemaligen Purpur Store ein

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 13:29 / ©5 Minuten

Der Purpur Store war mit seinem Standort beim Südtiroler Platz direkter Nachbar vom Kunsthaus. Mit 2. Juli hat das Geschäft aber dort seine Zelte abgebrochen und ist in die Enge Gasse 3 übersiedelt. Die Räumlichkeiten dort sollten auch nicht lange leerstehen, es kündigt sich bereits ein Nachfolger an.

©5 Minuten Der Umzug wurde… ©5 Minuten …im Juni auf der Auslage angekündigt.

Mac Shirty folgt auf Purpur Store

Während sich der Purpur Store für einen Umzug etwas mehr ins Innere der Grazer Innenstadt entschieden hat, so hat ein anderer Geschenkeladen für eine konträre Rochade entschieden. Mac Shirty, ein Shop welchen die Grazer eigentlich von der Landhausgasse 2 kennen, zieht in die einstigen Räumlichkeiten des Purpur Store ein, wie in der Auslage des Geschäfts informiert wird.