Baustelle in Klagenfurt könnte für Stau im Frühverkehr sorgen

In der Feldkirchner Straße in Klagenfurt kann es am Montag etwas länger dauern.

In der Feldkirchner Straße in Klagenfurt kann es am Montag etwas länger dauern.

Im Zuge von Bauarbeiten mehrerer Strom-, Telekom- und Fernwärme-Gewerke kommt es am morgigen Montag, zwischen 6.30 und 20 Uhr, in der Feldkirchner Straße zu Einschränkungen im Straßenverkehr, heißt es seitens der Stadtwerke Klagenfurt. Der Grund: Bei den Arbeiten wird es zu wechselseitigen Anhaltungen der vorbeifahrenden Fahrzeuge kommen. Zwar werden Verkehrsleitorgane den Verkehr vor Ort sicher an der Baustelle vorbeileiten, jedoch kann es vor allem zu Stoßzeiten, also im Früh- und Feierabendverkehr, zu Verzögerungen in diesem Bereich kommen.

©Stadtwerke Klagenfurt In der Feldkirchner Straße wird am Montag gebaut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 13:38 Uhr aktualisiert