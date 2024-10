KÃ¼chenbrand in OberÃ¶sterreich: Wie der GeschirrspÃ¼ler zur Rettung wurde

Ein Küchenbrand in Tiefgraben wurde durch das Schmelzen einer Wasserzuleitung des Geschirrspülers überraschend eingedämmt.

Ein Küchenbrand in Tiefgraben wurde durch das Schmelzen einer Wasserzuleitung des Geschirrspülers überraschend eingedämmt.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 13:40 / © K.Stoxreiter/J.Schwaighofer

Am Samstag, den 19. Oktober 2024, wurden mehrere Feuerwehren aus Hof bei Mondsee, Guggenberg, Mondsee und Tiefgraben zu einem Einsatz in die Vogelsangstraße in Tiefgraben gerufen. Der Alarm ging um 10.27 Uhr ein, da ein Küchenbrand im ersten Stock eines Wohngebäudes vermutet wurde. Aufgrund der unklaren Lage, ob sich Personen im Haus befanden, war schnelle Hilfe gefragt.

Personensuche im verrauchten Obergeschoss

Einsatzleiter Georg Brucker von der Freiwilligen Feuerwehr Hof erklärte, dass die erste Priorität darin bestand, das Gebäude nach Personen abzusuchen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Mondsee durchsuchte das stark verrauchte Obergeschoss, konnte aber keine Personen auffinden. Nach dieser erfolgreichen Suche wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen.

© K.Stoxreiter/J.Schwaighofer Brand in Tiefgraben: Feuerwehreinsatz dank zufälliger Branddämpfung beendet.

Wasserleitung verhindert größere Schäden

Das Feuer war in der Küche ausgebrochen, genauer gesagt im Bereich unter der Spüle, wo ein brennender Mülleimer bereits Teile der Kücheneinrichtung beschädigt hatte. Dank eines glücklichen Zufalls wurde der Brand eingedämmt: Die Hitze ließ die Zuleitung des Geschirrspülers schmelzen, wodurch ein feiner Wassernebel entstand, der das Feuer bremste. Dadurch konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und versteckte Glutnester mit einer Wärmebildkamera überprüfen. Nach der erfolgreichen Löschung und Belüftung des Gebäudes endete der Einsatz für die etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei nach anderthalb Stunden.