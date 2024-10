Social-Media-Hit nun auch in Graz: Wo es die Dubai Schokolade gibt

Auf TikTok, Instagram und Co. ist eine süße Versuchung gerade besonders populär: die Dubai Schokolade. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung der Gründerin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai Sarah Hamouda. Die Kreation präsentiert sich auf den ersten Blick als Schokoladentafel. Das Besondere verbirgt sich jedoch im Inneren: Die Fülle besteht nämlich aus einer Mischung und Kadayif Teigfäden (auch bekannt als Engelshaar), die für den Crunch-Effekt beim Kauen verantwortlich sind. Aktuell gehen zahlreiche Videos viral, auf denen auch das unverwechselbare Geräusch, wenn man von der Schoko abbeißt, prominent hervorsticht.

Unglaublich günstige Dubai Schoko bei SPAR in Wien

In Wien ist die Dubai Schokolade in zwei SPAR-Filialen (Laaer-Berg-Straße 67-69 & Gumpendorfer Straße 72) erhältlich. Diese wird vom SPAR-Marktleiter Duje Certa in der Laaer-Berg-Straße eigenständig erzeugt und erfreut sich großer Nachfrage. Er kommt mit der Produktion gar nicht mehr nach, weil der Andrang so groß ist: „Sorry, da es öfters zu Ausverkäufen kommt, wir produzieren nonstop. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, direkt in der Filiale vorzubestellen und sie am nächsten Tag abzuholen“, heißt es in einem TikTok Von SPAR Certa. Erhältlich ist die Dubai Schokolade dort in drei Geschmacksrichtungen: Pistazie, Lotuscreme und Nutella. Was besonders hervorsticht: Die SPAR-Dubai-Schokolade ist im Vergleich zu anderen Anbietern deutlich günstiger. Online kostet sie oft rund 20 Euro, bei SPAR Certa zahlt man für eine Tafel lediglich 3,49 Euro.

Dubai Schokolade bei „Eckhards Confiserie“

Nun hat es der Social-Media-Trend auch nach Graz geschafft. Erhältlich ist die beliebte Schokolade im Herzen der Innenstadt bei „Eckhards Confiserie“ in der Sporgasse (Ecke Hauptplatz). Auch beim Standort im Einkaufszentrum CITYPARK kann die süße Versuchung gekauft werden. Im Vergleich zur SPAR-Certa-Schokolade in Wien fällt die Grazer Kreation jedoch um einiges exklusiver aus: 22,50 Euro zahlt man bei Eckhards Confiserie für eine „mit Liebe handgemachte“ Dubai Schokolade. Wer nicht gleich eine ganze Schoko kaufen will, der kann den Social-Media-Hit auch in einer kleineren günstigeren Variante probieren. Die Miniaturversion der Dubai Schokolade in Igel- und Mausform gibt es zum Preis von 3,50 Euro.

©5 Minuten | Bei „Eckhards Confiserie“ in Graz ist die Dubai Schokolade erhältlich. ©5 Minuten | Die Dubai Schokolade kannst du dort als Tafel kaufen… ©5 Minuten | …oder in der Miniaturversion in Igel- oder Mausform.

Bei diesem Automaten in Graz gibt es die Dubai Schoko

Erhältlich ist die Dubai Schokolade in Graz auch bei „Siggis Shisha Shop“ in der Ulrich-Lichtenstein-Gasse 12. Auch für diese Kreation zahlt man deutlich mehr als bei SPAR Certa in Wien: 18,90 Euro kostet die 190-Gramm-Tafel, welche die Grazer auch außerhalb der Öffnungszeiten aus dem Automaten drücken können.

©5 Minuten Auch bei „Siggis Sisha Shop“ in Graz gibt es die Dubai Schokolade. ©5 Minuten Beim Automaten neben dem Shop ist die Dubai Schokolade auch außerhalb der Öffnungszeiten erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 13:48 Uhr aktualisiert