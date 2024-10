16 Engel für Frauen in Not: Frauenhaus-Team feiert Jubiläum

„Ich habe lange darüber nachgedacht, ob 40 Jahre Frauenhaus ein Grund sind, zu feiern. Ich komme zu der Schlussfolgerung: Ja, aber gleichzeitig muss der Blick in die Gegenwart und in die Zukunft gerichtet werden. Gemeinsames Ziel aller muss es sein, dass es nicht mehr notwendig ist, Frauenhäuser ob ihres eigentlichen Ursprunges betreiben zu müssen“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Donnerstag bei der Jubiläumsfeier. Rund 2.500 Frauen wurden in den vergangenen 40 Jahren betreut. Insgesamt gibt es in Kärnten vier Frauenhäuser, der Standort in Klagenfurt war der Erste. Pro Jahr finden rund 40 Frauen, alleine oder mit ihren Kindern dort ein vorübergehendes Zuhause. Die Frauen können für ein paar Wochen, Monate, maximal aber ein Jahr bleiben, ehe sie durch professionelle Hilfe und Betreuung in einen selbstständigen, gewaltfreien Alltag starten.

©LPD Kärnten/Kuess Pro Jahr finden rund 40 Frauen, alleine oder mit ihren Kindern im Frauenhaus ein vorübergehendes Zuhause.

16 Mitarbeiterinnen in Klagenfurter Frauenhaus tätig

„Als Bürgermeister ist es mir ein großes Anliegen, der Gewalt gegen Frauen und Kindern entgegenzuwirken. Die Sicherheit von Frauen und Mädchen hat in Klagenfurt oberste Priorität“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) ergänzt: „Seit vier Jahrzehnten leistet das Frauenhaus eine unschätzbar wertvolle Arbeit für Frauen und Kinder, die Schutz und Unterstützung suchen.“ Das Team des Frauenhauses Klagenfurt besteht derzeit aus 16 Mitarbeiterinnen aus den Fachgebieten Psychologie, Soziale Arbeit, Bildungs- und Erziehungswissenschaften, Pädagogik, Krankenpflege und Betriebswirtschaft. Zu erreichen ist das Frauenhaus unter der Telefonnummer 0463/44966 bzw. per E-Mail unter [email protected].

Auch Fachtagung fand statt

Augustine Gasser, die Obfrau des Frauenhauses in Klagenfurt, gab abschließend einen historischen Überblick. Sie weiß, dass der Bedarf an Schutz und Sicherheit für Frauen in den letzten Jahren leider wieder gestiegen ist: „Solange wir keine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft haben, werden wir auch immer einen Nährboden für Unterdrückung und Gewalt haben.“ Neben dem Festakt fand am Freitag auch eine Fachtagung unter dem Titel „Die vielen Gesichter der Gewalt“ statt.