150 Meter weit: Alkolenker (28) läuft vor Polizei davon

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) ist Samstagabend, am 19. Oktober gegen 23.15 Uhr, stadtauswärts in Schärding auf der Linzer Straße gefahren. Als die Polizei versuchte, ihn anzuhalten, beschleunigte er und entzog sich der Anhaltung in der Ludwig-Pagl-Straße. Die Verfolgungsjagd erstreckte sich in weiterer Folge über die Othmar-Spanlang-Straße und die Herbert-Wöhl-Straße, wo der 28-Jährige das Fahrzeug dann nach etwa 650 Metern zum Stillstand brachte und zu Fuß weiter flüchtete.

Alkotest ergab 1,36 Promille

Nach rund 150 Metern konnte er jedoch von den Polizisten eingeholt und gestellt werden. „Der 28-Jährige verfügt über keine Lenkberechtigung und ein mit ihm durchgeführter Alkotest erbrachte einen Messwert von 1,36 Promille“, berichten die Beamten nun. Den von ihm gelenkten Wagen hat er zudem ohne Einwilligung des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen. Er wird jetzt bei der Staatsanwaltschaft Ried und der Bezirkshauptmannschaft Schärding angezeigt.