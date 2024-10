51-Jähriger randaliert in Rettungsauto – und geht dann einfach davon

Im Ortsgebiet von Oetz (Bezirk Imst, Tirol) ist es Samstagabend, den 19. Oktober gegen 22.20 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 28- und einem 51-jährigen Österreicher gekommen. Als die Auseinandersetzung eskalierte, wurde es auch handgreiflich. Der 28-Jährige soll dabei seinen Kontrahenten zurückgestoßen haben, woraufhin der 51-Jährige zu Boden stürzte und sich am Hinterkopf verletzte.

51-Jähriger fuhr dann selbst ins Krankenhaus

Der betrunkene 51-Jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, im Rettungswagen begann er jedoch zu randalieren, worauf die Rettungskräfte gezwungen waren, ihren Einsatz abzubrechen. Der Mann verschwand noch, bevor die Polizei eintraf, konnte aber kurz später an seinem Wohnsitz angetroffen werden. Er suchte schließlich selbstständig das Krankenhaus auf. „Anzeigen an das Gericht und die zuständige Verwaltungsbehörde folgen“, so die Beamten in einer Presseaussendung abschließend.