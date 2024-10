Slowenisches Filmfestival würdigt Arbeit von Villacher Fritz Hock

Von 22. bis 27. Oktober 2024 findet das Festival des slowenischen Films in Portorož statt. Als Ehrengast mit dabei ist heuer der Villacher Fritz Hock. „Ich freue mich unglaublich über diese Ehre. In den letzten Jahren habe ich viel zur Förderung des slowenischen Films beigetragen, und es ist großartig zu sehen, dass endlich Bewegung in die Koproduktionen zwischen Österreich und Slowenien kommt. Dennoch war die Einladung eine riesige Überraschung“, erklärt Hock. Der Film-Experte leitet das K3 Film Festival, welches jedes Jahr im Dezember in Villach stattfindet und Filme aus dem Alpen-Adria-Raum zeigt. Neben seiner Ehrung wird Hock auch das Netzwerk des slowenischen Festivals nutzen, um Filme nach Kärnten zu bringen.

Koproduktionstreffen am 23. Oktober

Ein weiteres Highlight des diesjährigen Festivals in Portorož ist das neu eingerichtete Koproduktionstreffen am 23. Oktober. Neben slowenischen Vertretern nehmen auch die Carinthia Film Commission, vertreten durch Martina Plamening, und das Österreichische Filminstitut daran teil. Ebenso sind prominente Kärntner Filmschaffende, wie Liva Graf von Graffilm, vertreten.

Eröffnungsfilm des K3 Film Festivals wird bekannt gegeben

Zudem verrät Hock schon ein spannendes Detail: „Nach dem Festival in Portorož werden wir den Eröffnungsfilm des K3 Film Festivals bekanntgeben können. Es wird eine große Österreichpremiere – eine Gala, die man sich im Kalender vormerken sollte!“ Die Eröffnung des K3 Film Festivals findet am 4. Dezember 2024 statt.