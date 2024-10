Niederschmetternd: Bub (11) muss zum zweiten Mal um sein Leben kämpfen

Abdullah aus Hohenems in Vorarlberg ist schwer krank. Er braucht jetzt dringend unsere Hilfe.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 15:04 / ©Geben für Leben

Die niederschmetternde Diagnose hat den 11-jährigen Abdullah aus Hohenems in Vorarlberg im Februar 2024 ereilt: Er ist an akuter lymphatischer Leukämie (Blutkrebs) erkrankt. Wie der Verein „Geben für Leben“ nun berichtet, ist das aber nicht das erste Mal, dass der junge Vorarlberger um sein Leben kämpfen muss. Er ist nämlich als Frühchen auf die Welt gekommen und hatte damals nur 970 Gramm. Direkt nach der Geburt musste er also schon um sein Leben bangen.

Was macht der Verein „Geben für Leben“? „Geben für Leben ist ein gemeinnütziger Verein in Vorarlberg mit der Mission, lebensrettende Stammzellspender für an Leukämie erkrankte Menschen zu finden“, heißt es dazu auf der Website des Vereins selbst. Der Verein hat die erste private Stammzell- und Knochenmarkspenderdatei Österreichs gegründet.

Abdullah liebt es, mit Legos und Schach zu spielen

Der 11-Jährige liebte es übrigens schon vor seiner Krankheit, mit Legos zu spielen, und spielt für sein Leben gerne Schach. Doch jetzt braucht er dringend einen passenden Stammzellspender, um weiterleben zu können. Und da kann jeder helfen, der zwischen 17 und 45 Jahre alt ist.

So kannst du jungem Vorarlberger helfen

Ist man zwischen 17 und 45 Jahre alt und noch nicht typisiert, kann man das kostenlos erledigen und zum potenziellen Stammzellspender werden. Dabei ist es möglich, bei einer von vielen Typisierungsaktionen in der Nähe teilzunehmen oder sich das Typisierungsset direkt nach Hause zu bestellen – hier erfährst du mehr darüber. „Jede Spende könnte das Leben eines Kindes wie Abdullah retten“, weiß der Verein „Geben für Leben“. Der 11-Jährige ist nämlich nicht der Einzige, der lebensrettende Stammzellen braucht. Erst kürzlich haben wir etwa auch über Baby Leonidas berichtet. Mehr dazu hier: Schock-Diagnose für Baby Leonidas: Krankheit bedroht sein Leben.