Herausragende Leistung: Steirische Künstler ausgezeichnet

Der Vormittag stand gestern, am 19. Oktober, im Kunsthaus Mürz in Mürzzuschlag ganz im Zeichen der Kunst und Kultur: Rund 150 Gäste waren der Einladung von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) gefolgt, der steirische Künstler mit den Kunst- und Kulturpreisen 2024 auszeichnete. Dass die Preisverleihung in diesem Jahr nicht wie gewohnt in der Landeshauptstadt Graz stattfand, entspricht einer zentralen Forderung der „Kulturstrategie 2030″ des Landes Steiermark, mit der insbesondere auch die steirischen Regionen verstärkt eingebunden werden sollen.

Herausragende steirische Künstler

In einem würdigen Rahmen, dessen künstlerische Gestaltung auch heuer wieder von ehemaligen Preisträgern sowie Stipendiaten übernommen wurde, wurden mit Eva Ursprung (Würdigungspreis für bildende Kunst), Ulrike Stadler (Großer Interpretationspreis), Dieter Glawischnig (Andrzej-Dobrowolsi-Kompositionspreis), dem „studio percussion″ mit Günter und Raphael Meinhart, Tscho Theissing und Stefan Schmid (Volkskulturpreis), Florian Dietmaier (Peter-Rosegger-Literaturpreis), Astrid Hirzberger (Morgensternpreis) und der Theaterfabrik Weiz (Glanzstückpreis) herausragende steirische Künstler für ihr Wirken ausgezeichnet. Gedacht wurde zu Beginn der Veranstaltung auch dem Schriftsteller und designierten Preisträger Bodo Hell (Literaturpreis), der seit August 2024 als verschollen gilt.

Preisträger erhielten MELA-Skulpturen

Allen Ausgezeichneten überreichte Landeshauptmann Drexler eine von Andreas Heller gestaltete MELA. Eine Skulptur, die der vielseitigen steirischen Künstlerin der Moderne Mela Hartwig Spira gedenkt, die 1938 vor den Nationalsozialisten aus Graz fliehen musste. Mit der „MELA“ sollen nicht nur die Preisträger, sondern auch das Vermächtnis einer Künstlerin, die unter schwierigen Bedingungen Großartig leistete, geehrt werden. Seit 2019 wird diese Trophäe an die Preisträger des Kulturressorts überreicht.

Musikalische Begleitung zur Preisverleihung

Um den Preisträgern das Schaffen Mela Hartwigs näherzubringen, wurde ihnen jeweils den Roman „Inferno“, den Mela Hartwig 1948 geschrieben hat, geschenkt. Dieser ist 2018 im Grazer Droschl-Verlag erschienen. Hartwig schildert darin scharfsinnig persönliche Traumata und Erlebnisse während des Unrechtregimes des Dritten Reichs. Die Dankesworte im Namen der Preisträger sprach Schriftsteller Florian Dietmaier aus. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch den Musikverein Allerheiligen/Mürzhofen mit Stücken aus der Dorfoper „Die Nacht von Allerheiligen″ von Georg Schütky, die im Jahr 2022 selbst mit dem Volkskulturpreis ausgezeichnet wurden. Schütky führte als Moderator durch die diesjährige Preisverleihung.

Stipendien im Wert von 5.000 Euro

Das Land Steiermark vergibt in Anerkennung herausragender Leistungen Landeskulturpreise und Stipendien. Diese werden über Vorschlag – fallweise auch nach einer öffentlichen Ausschreibung – von einer unabhängigen Jury für ein oder mehrere Werke vergeben. Die Bestellung der Jurymitglieder sowie die Verleihung der Preise an die vorgeschlagenen Persönlichkeiten werden von der Steiermärkischen Landesregierung beschlossen. In Betracht kommen Künstler, die ihren ordentlichen Wohnsitz in der Steiermark haben oder durch ihre Arbeit beziehungsweise durch längeren Aufenthalt der Steiermark verbunden sind. Die Preise sind mit einem Preisgeld von je 10.000 Euro dotiert, die Stipendien mit je 5.000 Euro.