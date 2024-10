Wiener ist 1 km/h drüber – jetzt wird 30.000-Euro-BMW versteigert

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 15:45 / ©LPD Kärnten

Ein 20-jähriger Wiener, der mit 136 km/h in der 50er-Zone gemessen wurde, wird nun dabei zusehen müssen, wie sein 30.000-Euro-BMW versteigert wird. Dabei hätte alles ganz anders kommen können. Abzüglich der Messtoleranz war er nämlich genau einen km/h über der Grenze. Ist man im Ortsgebiet nämlich um 80 km/h zu schnell, kann seit März dieses Jahres das Auto versteigert werden. Und genau das geschieht beim 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer nun, wie Medien berichten.

Wiener muss tausende Euro Geldstrafe bezahlen

Doch nicht nur sein Auto verliert der Wiener, ihm wurde auch eine Geldstrafe aufgebrummt, muss er doch etwa elf Euro an Verwahrungskosten bezahlen für die Dauer, die sein Auto bereist beschlagnahmt ist – seit April! Das wären dann immerhin in etwa 2.000 Euro, dazu kommen noch Anwaltskosten, eine Nachschulung und sieben Monate Fahrverbot.

Bisher erst ein Fahrzeug in Österreich versteigert

Sauer stößt dem 20-Jährigen vor allem auf, dass er „von alleine vor der Polizei angehalten“ habe, wie er gegenüber der „Kronen Zeitung“ erklärt. Dort habe man ihm gesagt, dass es deshalb milder bestraft würde. Doch all das wird dem Wiener nichts helfen, sein BMW ist weg. Bisher wurde nur ein Fahrzeug in Österreich versteigert. Mehr dazu hier: Erste Auktion dieser Art in Österreich: Raser-Auto kam unter den Hammer.