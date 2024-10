Kitty’s Cafe eröffnet in Bad Bleiberg: Kaffee trinken und Gutes tun

Am 22. Oktober eröffnet Kitty's Cafe in Bad Bleiberg, Villach Land.

Cool, in Bad Bleiberg gibt es bald ein neues Cafe. Denn in der Bleiberger Straße 36 eröffnet am Dienstag, 22. Oktober, Kitty’s Cafe. Am Eröffnungstag gehen zudem zehn Prozent der Einnahmen an einen Tierschutzverein. Bis vor kurzem war dort noch das Cafe Inge, wo die Betreiberin in Pension ging.

Teile der Einnahmen werden am Eröffnungstag gespendet

Kitty und Egon bieten in ihrem Cafe Kuchen und Kaffee von der Rösterei La Mattina an. Am Eröffnungstag haben sie sich auch etwas ausgedacht: „An diesem besonderen Tag möchten wir nicht nur mit euch feiern, sondern auch etwas Gutes tun. Daher spenden wir am Eröffnungstag zehn Prozent unserer Einnahmen an Tierschutz Herzblut, eine wundervolle Organisation, die von den großartigen Andrea und Ines gegründet wurde“, heißt es seitens der Betreiber.

©Kitty | So sieht das Cafe… ©Kitty | …von innen aus.