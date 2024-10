Tiroler heilig gesprochen: Wer war Engelbert Kolland?

Insgesamt 14 Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts hat Papst Franziskus am heutigen Sonntag, 20. Oktober, heilig gesprochen, darunter mit Engelbert Kolland auch einen Tiroler. Er wurde 1827 im Zillertal geboren und 1860 in der heutigen Hauptstadt Syriens, in Damaskus, ermordet.

Wie kann man heilig gesprochen werden?

Während die Seligsprechung Kollands bereits am 10. Oktober 1926 in Rom stattfand, wurde er nun eben heilig gesprochen. Die Voraussetzungen für eine Heiligsprechung sind übrigens allerhand: So muss man schon mindestens fünf Jahre lang tot sein und einem müssen mindestens zwei Wunder bescheinigt worden sein.

Wer war Engelbert Kolland jetzt aber eigentlich?

Geboren am 21. September 1827 in Ramsau im Zillertal ist der gebürtige Michael Kolland bereits tags darauf in der Pfarrkirche Zell am Ziller getauft worden. Nachdem seine Eltern aus Glaubensgründen die Heimat verließen, konnte Kolland die Matura in Salzburg abschließen und trat wenig später bei den Franziskanern ein, wo er den Ordensnamen Engelbert annahm. Im Dom von Trient wurde er am 13. Juli 1851 zum Priester geweiht, 1855 als Missionar ins „Heilige Land“ gesandt. Während einer Christenverfolgung wurde er jedoch am 10. Juli 1860 in Damaskus ermordet. Zuvor hatte er sich noch geweigert, dem Christentum abzuschwören.

