250-Millionen-Projekt: Neues Energiewerk soll 23.000 Haushalte versorgen

Rund 110.000 Tonnen Reststoffe müssen aus Graz jährlich von Osttirol bis in die Slowakei geführt werden. Dies kostet die Stadt Graz etwa eine Millionen Euro im Jahr. Ab 2029 soll damit jedoch Schluss sein, denn in Puntigam wird ein riesiges Energiewerk um etwa 250 Millionen Euro gebaut, an dem künftig der Müll der Stadt selbst verwertet werden kann. Etwa 18 Prozent Wärmemenge soll dort produziert werden, was den Bedarf von etwa 23.000 privaten Haushalten deckt. zusätzlich soll Strom für 15.000 Wohnungen produziert werden, womit die teuren Importe von Erdgas eingespart werden sollen, was bedeute, dass sich die Baukosten für das neue Energiewerk in etwa 20 Jahren amortisiert haben sollen.

Graz vor „Blackouts“ schützen

Das neue Projekt, dessen Dauer momentan auf 40 Jahre angelegt ist, wird von der Energie Graz, sowie Krediten der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der EU finanziert werden. Die Außenfläche des Energiewerks soll mit Hilfe von Photovoltaikanlagen zusätzlichen Strom für Graz erzeugen, um die Stadt noch großflächiger vor sogenannten „Blackouts“ abzusichern. Etwa 400 Haushalte sollen durch den Photovoltaikanlage erzeugten Strom ihren Jahresbedarf an Strom abdecken können. Die Schaffung des Energiewerkes sei wichtig, da die vergangenen Krisenjahre sowie die aktuellen Debatten zur Findung eines leistbaren Fernwärmepreises zeige, dass es notwendig sei, dass Graz unabhängiger vom Energiemarkt werden müsse. Das Projekt sei ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich und bringe damit neben einer nachhaltigen Energieversorge, eine Erlebniswelt für Kinder, eine Aussichtsplattform mit Begrünung und vieles mehr.