Polizei kontrolliert amtsbekannten Obdachlosen: Er gesteht dann einiges

Am 20. Oktober 2024 gegen 11 Uhr hielt eine Polizeistreife aus Velden einen 30-jährigen obdachlosen Mann auf einem Mountainbike in Velden, Bezirk Villach-Land, zu einer Kontrolle an. Der Mann war den Polizeibeamten aufgrund vorangegangener Amtshandlungen bekannt.

Mann hatte sechs Fahrräder gestohlen

Der 30-Jährige gestand im Zuge der Kontrolle, dass er das Mountainbike bereits am 9. Oktober 2024 in Villach gestohlen habe. Aufgrund dessen wurde der Mann in weiterer Folge festgenommen und zur Einvernahme in die Polizeiinspektion Velden gebracht. Im Zuge der Einvernahme gestand der 30-Jährige insgesamt sechs Fahrräder im Zeitraum von Juni bis Oktober gestohlen zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete diese die Anzeige auf freiem Fuß an.