Grünes Herz setzt auf Winter: Millionen-Investition in Tourismuswerbung

Acht Märkte stehen im Fokus der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH (STG) gemeinsam mit den elf Erlebnisregionen und Betrieben, um auch im Winter 2024/25 wieder Gäste für Urlaub im Grünen Herz rund ums Skifahren, Langlaufen, die Thermen, die Kulinarik und den Advent als Auftakt zu begeistern.

Eine Millionen Euro für Winterwerbung

Investitionen in die Seilbahnen, aber auch in die Hotellerie, bei den Thermen, in Ausflugsziele wie in die Kulinarik sind die Basis für den zeitgemäßen Urlaub im Grünen Herz – und die vielfältigen Kommunikationsmaßnahmen. Ob Straßenbahnen in sechs Städten, 600 verschiedene Werbemittel für die Online-Kampagne, Influencer-Reisen, Printkooperationen oder Digital out of Home-Auftritte: Insgesamt wird für die Winterbewerbung eine Million Euro in die Hand genommen, um Gäste in Österreich und auf den internationalen Nahmärkten Deutschland, Ungarn, Tschechien, Polen, den Niederlanden und auch wieder Italien mit dem Winter in der Steiermark vertraut zu machen. Aus der schon länger laufenden Internationalisierungskampagne kommen bis zum Winterende nochmals rund 750.000 Euro dazu.