Schwerkranke Geschwister haben sich voneinander verabschiedet

Regina konnte ihren schwer kranken Bruder Dieter in Wien noch einmal sehen und sich von ihm verabschieden. Sie selbst ist ebenfalls schwer krank.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 17:21 / ©Verein -Rollende Engel-

„Oft sind es wirklich nur die ganz kleinen und einfachen Dinge, mit denen wir unseren Fahrgästen ihren letzten Wunsch erfüllen können“, erklärt der Verein „-Rollende Engel-“ auf seiner Website nun. So auch bei einer kürzlich durchgeführten Wunscherfüllung in Wien. Dazu wollte sich die 83-jährige Regina von ihrem Bruder verabschieden, der in einem Wiener Krankenhaus ist. Beide sind schwer krank und wollten sich noch ein letztes Mal sehen.

Verein „-Rollende Engel-“ bringt Regina zu ihrem Bruder

Regina selbst ist in einem Pflegezentrum, in dem sie nicht nur seit Monaten lebt sondern auch rund um die Uhr medizinisch betreut wird. Anita, Maria und Florian vom Verein „-Rollende Engel-“ haben daraufhin die 83-Jährige im Pflegezentrum abgeholt, woraufhin man sich auf den Weg zu ihrem Bruder, Dieter, gemacht hat.

„Guten Morgen, Dieter!“

„Im AKH Wien angekommen wurden wir herzlich willkommen geheißen. Alles war bestens vorbereitet und wir durften unseren Fahrgast in das Zimmer des Bruders bringen“, so der Verein weiter. Die Wunscherfüllerin Maria öffnete dort die Tür zum Zimmer von Dieter mit den Worten: „Guten Morgen, Dieter! Wir hätten hier jemanden für Sie mit.“

„Mit einem Strahlen im Gesicht und Tränen in den Augen“

Die Wunscherfüller des Vereins „-Rollende Engel-“ konnten sich noch gut erinnern, wie dieser sich dann „mit einem Strahlen im Gesicht und Tränen in den Augen“ zu seiner Schwester wandte. „Die Emotionen gingen hoch vor Freude. Auch die Kinder von Regina waren extra nach Wien gekommen und freuten sich ebenfalls über diesen Moment“, erzählen die Wunscherfüller.

Auf Heimfahrt wird über Treffen gesprochen

Viele Stunden seien daraufhin vergangen, ehe man den Heimweg wieder antrat. Ein letztes gemeinsames Foto hat man dort noch geschossen, dann ging es retour. Während der Heimfahrt hat Regina noch einmal das Treffen Revue passieren lassen und ihren „Rollenden Engeln“ alles erzählt.