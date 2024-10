Schock: Wanderer findet Handgranate

In Osttirol hat Sonntagvormittag ein Wanderer eine Granate gefunden.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 17:33 / ©Fotomontage 5min.at/pixabay

Am Vormittag des heutigen Sonntags, gegen 10.30 Uhr, ist ein Wanderer in die Polizeiinspektion Lienz (Tirol) marschiert und hat den Fund einer Handgranate gemeldet. Er sei dabei am Fußweg zur Kapelle „Maria Trost“ gewesen und hätte die Granate etwa 20 Meter unterhalb der Kapelle gefunden.

Entwarnung gegen 14.20 Uhr

Sofort wurde der Fundort großräumig abgesperrt und der Entschärfungsdienst des Innenministeriums angefordert. Gegen 14.20 Uhr konnte dann aber Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine Granate ohne Sprengmittel, wie die Polizei berichtet. Das Relikt wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Weitere Erhebungen folgen.