Ab November: Rund 240.000 Österreicher bekommen jeden Monat mehr Geld

Ab November gibt es in dieser Berufssparte mehr Geld.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 17:59 / ©Canva Pro

Ab 1. November 2024 gibt es für Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie einen neuen Kollektivvertrag. Dieser gilt nun für alle Beschäftigten, egal ob Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge oder Praktikant. Auch andere Dinge ändern sich. Und es gibt etwas mehr Geld, wie auch in anderen Sparten, österreichweit.

Ab 1. November neuer Kollektiv für die Gastro

Ab dem 1. November 2024 tritt der neue Vertrag in Kraft. Einige Regelungen werden allerdings erst ab dem 1. Mai 2025 gültig, damit die Betriebe genügend Zeit haben, sich darauf vorzubereiten und nötige Anpassungen vorzunehmen. Bisher gab es getrennte Verträge für Arbeiter und Angestellte, das ändert sich jetzt. Auch beim Probemonat wird etwas umgestellt.

Das ändert sich beim Probemonat in der Gastronomie

Ab sofort gilt der erste Monat eines neuen Dienstverhältnisses bei Angestellten und Arbeiter automatisch als Probemonat. Ausnahmen bestehen nur in gewissen Fällen. Wenn es sich um eine Rückkehr innerhalb von 12 Monaten zum gleichen Arbeitgeber, im gleichen Betrieb und mit vergleichbaren Aufgaben handelt. Oder wenn ausdrücklich auf den Probemonat verzichtet wird und das im Dienstvertrag vereinbart wird. Diese Regelung betrifft grundsätzlich alle Neueinstellungen ab dem 1. November 2024. Bei Arbeiter mit unbefristetem Arbeitsverhältnis gilt sie jedoch schon für Neueinstellungen ab dem 18. Oktober 2024, da in diesem Fall die bisherige 14-tägige Probezeit auf einen Monat verlängert wird. Auch die Kündigungsfristen wurden angepasst.

Neue Kündigungsfristen:

Ab dem 1. November 2024 müssen laut dem neuen Kollektivvertrag bei Kündigungen von Arbeitern die gesetzlichen Kündigungsfristen beachtet werden. Damit wird der jahrelange Streit darüber, ob das Hotel- und Gastgewerbe das sogenannte „Saisonprivileg“ in Anspruch nehmen kann und somit die 14-tägige Kündigungsfrist für Arbeiter anwendbar bleibt, beendet. Ab diesem Datum gelten die Kündigungsfristen für alle Beschäftigten.

Neue Lohntabelle ab 1. November

Auch die Lohntabellen wurden österreichweit angepasst. So verdiente in Kärnten ein Restaurantfachmann bisher 2.041 Euro (Brutto), ab 1. November 2024 sind es dann 2.084 Euro. Hier kannst du dir die neuen Lohntabellen für alle Bundesländer ansehen. Für Lehrlinge, die Lehrabschlussprüfung (LAP) mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg ablegen, gibt es eine Prämie. Für einen guten Erfolg gibt es 200 Euro, für einen ausgezeichneten Erfolg 250 Euro. In dieser anderen Berufs-Sparte steigt übrigens auch der Lohn ab November.