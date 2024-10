In Fleischwolf gegriffen: 2-jähriger Bub schwer verletzt

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 19:15 / ©illuminAnts e.K. | Christian D. Keller

Ein schrecklicher Zwischenfall hat sich am heutigen Sonntag, den 20. Oktober gegen 8.50 Uhr, im Bezirk Freistadt (Oberösterreich) ereignet. Eine 30-Jährige war gerade dabei aus getrocknetem Toastbrot mit einem Fleischwolf Semmelbrösel zu machen, als ihr zweijähriger Sohn in einem unbeobachteten Moment mit der rechten Hand in die Einfüllöffnung griff. „Dabei berührte er die rotierende Förderschnecke und erlitt schwere Verletzungen“, erklärt die Polizei nun. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen werden.