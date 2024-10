Auswärtsspiel in Villach: Graz99ers besiegen VSV mit 4:2

Spieltag in Villach! Am zehnten Spieltag der ICE-Hockey League fordert der VSV die Graz99ers heraus. Die Grazer mussten nach den letzten beiden Spielverlusten die Tabellenführung an HC-Bozen abtreten, gelten jedoch noch immer als Favorit unter den Hockey-Fans. Nach einem bescheidenen Saisonauftakt konnten die Kärntner Hockeyspieler in den letzten Wochen ein Comeback machen. Um 17.30 Uhr war Spielanpfiff in Villach und seitdem wird fleißig gespielt. Die Graz99ers konnten mit 2:4 gegen die Villacher siegreich vom Eis gehen.

Anpfiff um 17.30 Uhr

Nach einem Beinstellen musste VSV-Hockeyspieler Chase Pearson zuerst mal in der Villacher Kühlbox abkühlen. Diesen nummerischen Unterschied machten sich die Graz99er gleich zum Vorteil, woraufhin steirischer Spieler Caisey Bailey bereits in der sechsten Spielminute ein Tor für die Grazer Hockeymannschaft ergatterte. Dies konnte Pearson jedoch nur fünf Minuten nach dem ersten Tor zu einem Gleichstand von 1:1 ausgleichen. Nach seiner Strafzeit in der Kühlbox stürmte der Kärntner in einem Solo-Angriff auf das Tor zu. Schlussmann Nicolas Wieser von den 99ers konnte ihn in seinem Vorhaben nicht mehr stoppen und die Kärntner zogen mit den Grazern auf Gleichstand.

Das zweite Spieldrittel

Bereits zehn Minuten nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte konnten sich die Graz99ers ein erneutes Goal holen. In der 31. Minute konnte Paul Huber das steirische Team mit einem 2:1 in Führung bringen. Die Villacher Eishockeyspieler stehen nach einem Stockschlag, bei dem VSV-Spieler Thomas Vallant für zwei Minuten vom Eis mussten, und der Penalty für Pearson in der ersten Runde ganz schön unter Druck, weshalb keiner ihrer Versuche, ein Tor zu schießen, gelang.

Der Beginn des Schlussdrittel

Nach mehreren Ansätzen der Villacher VSV-Spieler, das Spiel wieder auf Gleichstand zu bringen, konnten die 99er aus Graz dennoch mit einem knappen 2:1 in die dritte Runde einziehen. In der 44 Minute, wurde Kärntner Spieler Thomas Lindner nach einem Beinstellen auf die Strafbank verbannt. Der VSV konnte die Strafzeit jedoch ohne Verlust eines weiteren Spielers überstehen. Doch die Graz99er beweisen den Kärtnern, dass eine Strafzeit auch zu einem Tor führen kann! Obwohl Grazer Torschütze Huber aufgrund eines Stockschlages in der zweiten Runde auf die Strafbank verbannt wurde, konnte 99-Center Marcus Vela VSV-Schlussmann JP Lamoreux bezwingen und ein weiteres Tor für Graz erkämpfen. Doch die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, in der 52 Spielminute ergattert VSV-Spieler John Hughes ein zweites Tor, doch dies wurde von einem spektakulären vierten Tor für die Graz99er von Flügelakteur Kevin Roy in der letzten Spielminute übertroffen. Die Grazer Eishockeyspieler holen sich mit einem 4:2 den Sieg!

©Roland Sp | Der VSV zieht mit einem 1:1 mit den 99er gleich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 20:07 Uhr aktualisiert