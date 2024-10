Sport, Politik und Krieg – Tagung an der Uni

Die Organisation setzt sich dafür ein, die Werte des Sports als Mittel zur persönlichen Entwicklung und Bildung zu stärken. Das Motto des Vereins lautet „Ludis Iungit“, was übersetzt „Vereint durch Sport“ bedeutet. Am Donnerstag wird Panathlon auch in Kärnten eine Veranstaltung an der Universität Klagenfurt präsentieren, die bereits im Vorfeld großes Interesse geweckt hat. Kein Wunder, denn auf der Rednerliste stehen viele prominente Referenten, darunter Dr. Michael Weninger, ehemaliger österreichischer Botschafter in der Ukraine und Mitglied des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog, Dr. Martin Poiger, Präsident des Österreichischen Judoverbands und Generalsekretär des Europäischen Judoverbands, sowie Mag. Markus Platzer, Präsident des Österreichischen Handballverbands.

„Sport stiftet Frieden bis der Krieg kommt“

Das aktuelle Thema der Veranstaltung lautet: „Sport stiftet Frieden bis der Krieg kommt – Sanktionen gegen Sportler und Sportverbände infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine“. Panathlon Kärnten wurde im Jahr 2023 als 492. Mitglied der internationalen Panathlon-Bewegung gegründet. Den Vorsitz führt der ehemalige Bundesminister und bekannte Internist Prof. Dr. Michael Ausserwinkler. Bereits wurde ein bemerkenswerter Preis vergeben: Der 1. Panathlon Award wurde im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung an den SV Donau Klagenfurt/St. Ruprecht verliehen, einen Fußballverein, der sich durch seine vorbildliche Arbeit im Bereich Integration und Inklusion auszeichnet. Der Verein ist Heimat für rund 160 Spieler aus 34 Nationen, darunter Länder wie Senegal, Bahamas, Japan, Syrien und Afghanistan. Der Preis war mit 2000 Euro für die Jugendarbeit des Vereins sowie einem Kunstwerk der Künstlerin Andrea Grossmann dotiert. Die Veranstaltung an der Universität ist öffentlich zugänglich, der Eintritt ist frei.