Peter Pacult erhielt die Bruno-Auszeichnung verliehen

Pacult wurde erst kürzlich bei der Bruno-Gala 2024 zum „Trainer der Saison“ von Spielern, Kollegen und Sportdirektoren gewählt. „Peter Pacult macht seit Jahren einen super Job hier in Klagenfurt. Die Bruno-Auszeichnung macht die Wertschätzung der gesamten Fußball-Familie sichtbar. Und auch das Land Kärnten möchte seinen Dank und die Anerkennung sichtbar machen. Fußball ist ein Sport, der Massen begeistert. Umso wichtiger ist es, aufzuzeigen, dass hinter sportlichen Leistungen viel Arbeit, Leistungsbereitschaft und Disziplin steckt. Diese Disziplin und Konsequenz sollte allen Fans ein Vorbild sein“, so Kaiser, der dem Trainer die Ehrenurkunde des Landes vor dem Ankick des Bundesligaspiels überreichte.

Seit Dezember 2020 Trainer der Austria Klagenfurt

Peter Pacult ist seit Dezember 2020 Trainer der Austria Klagenfurt, für den Aufstieg 2021 und die dreimalige Platzierung auf Nr. 6 verantwortlich. Aber nicht nur sportliche Leistungsbereitschaft rückte bei diesem Spiel sichtbar in den Vordergrund, auch die soziale Verantwortung, die die Austria Klagenfurt wahrnimmt. Im Rahmen des Heimspiels wurde unter dem Motto „Gemeinsam gegen Armut“ eine Aktion mit der Volkshilfe Kärnten gestartet. „Armut gezielt zu bekämpfen, bedeutet, den sozialen Frieden im Land zu sichern. Die Austria Klagenfurt, die so viele Fans begeistert, nimmt ihre Vorbildwirkung und ihre Verantwortung auch der Gesellschaft gegenüber ernst und setzt sich mit dieser Aktion für all jene ein, die das tägliche Leben schwer bestreiten können“, so Kaiser, der sich freilich auch an der Aktion beteiligte.

©LPD Kärnten/Eggi | „Und auch das Land Kärnten möchte seinen Dank und die Anerkennung sichtbar machen.“ ©LPD Kärnten/Eggi | Peter Pacult mit der Auszeichnung.

Spenden verkauft

Im Rahmen des Spiels sammelt die Austria mit der Volkshilfe haltbare Lebensmittel bzw. verkaufte Spendenkisten im VIP-Bereich um 50 Euro, die dann mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln gefüllt und von der Volkshilfe an Bedürftige verteilt werden. Der 17. Oktober 2024 war der internationale Tag der Armut, wodurch die UN-Organisationen den Kampf gegen die weltweite Armut in den Fokus rücken. Auch die Volkshilfe setzt jedes Jahr an diesem Tag ein Zeichen gegen Armut in Österreich. Die Volkshilfe Kärnten hat am 20. Oktober dabei sportliche Unterstützung erhalten.