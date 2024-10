Infineon & Carinthian International Center holten sich Silber

Bei der Preisvergabe in der Hofburg in Wien von links nach rechts: Christiana Zenkl, Personalleiterin Infineon Austria, Alexandra Truppe, Geschäftsführerin CIC, Maria Guerrero, Kommunikation und Consulting CIC, Anna Faggin, Programmleiterin CIC, Alexander Haslinger, Leiter Talent Attraction Infineon Austria.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 20:26 / ©Luzia Mahler

Diese Ehrung würdigt das Engagement beider Unternehmen für die Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt durch das innovative Dual Career Programm. Das Dual Career Programm des CIC in Kooperation mit Infineon Austria unterstützt internationale Arbeitskräfte bei der Eingliederung in Kärnten und fördert insbesondere die berufliche Entwicklung der Partnerinnen internationaler Fachkräfte. Es richtet sich an gut ausgebildete Paare, die in ihrer neuen Heimat beruflich erfolgreich bleiben, familiäre Aufgaben koordinieren und sich sozial integrieren wollen. Das Programm bietet Workshops, Kurse und Trainings, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

„Sind unglaublich stolz“

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Anerkennung,“ sagte Alexandra Truppe, Geschäftsführerin des CIC. „Das Dual Career Programm ist ein einzigartiges Angebot in Österreich, das duale Karrieren unterstützt und somit nicht nur den Fachkräftemangel lindert, sondern auch zu einer inklusiven Willkommenskultur beiträgt.“ Das CIC arbeitet eng mit führenden Unternehmen wie Infineon zusammen, um nachhaltige Lösungen gegen den Fachkräftemangel zu finden und die Integration internationaler Talente und ihrer Familien in die Kärntner Gesellschaft zu fördern. Mit einer Vermittlungsquote von 80 Prozent zeigt das CIC, dass dieser Ansatz Früchte trägt und zur regionalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beiträgt. „Hochqualifizierte Fachkräfte sind für die Wirtschaft ein entscheidender Erfolgsfaktor,“ ergänzt Christiana Zenkl, Personalleiterin bei Infineon Austria. „Mit dem Dual Career Programm schaffen wir einen Mehrwert für Menschen und Unternehmen in der Region. Die Auszeichnung macht diesen Erfolg über Kärnten hinaus sichtbar.“