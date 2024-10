Auf Nebel folgt Sonnenschein: Ein Sonniger Start in die Woche

Nebel- und Hochnebelfelder über den Niederungen lösen sich am Dienstagvormittag auf. Am Nachmittag ziehen von Osten Wolken auf, es bleibt aber zumindest zeitweise sonnig. Die Frühwerte liegen zwischen drei und sieben Grad. Am Nachmittag sollen die Werte im Süden auf 15 bis 19 Grad ansteigen.

Der Mittwoch bringt viele Wolken und im Norden und Westen der Obersteiermark auch etwas unbeständiges Wetter. Im Süden scheint auch die Sonne und es bleibt meist niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte liegen bei 14 bis 17 Grad.