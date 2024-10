Betrunkener stürzt am helllichten Tag in die Brixentaler Ache

Ein betrunkener, 74-Jähriger ist heute Nachmittag am Achenweg in Westendorf (Bezirk Kitzbühel, Tirol) in die Brixentaler Ache gestürzt.

Ein betrunkener, 74-Jähriger ist heute Nachmittag am Achenweg in Westendorf (Bezirk Kitzbühel, Tirol) in die Brixentaler Ache gestürzt.

Ein 74 Jahre alter, betrunkener Ire ist am heutigen Sonntag Nachmittag, den 20. Oktober gegen 13.45 Uhr, mit seinem E-Bike am Achenweg von Kitzbühel kommend in Richtung Westendorf (Tirol) gefahren. Nach der Abzweigung in Richtung Schwimmbad stürzte er am Ende der dortigen Brücke in die Brixentaler Ache

Ire wird ins Krankenhaus gebracht – ist aber nicht verletzt

Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer wurde auf das Rad am Ufer der Ache und auf den im Wasser stehenden Iren aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang. Der 74-Jährige musste von der örtlichen Feuerwehr mittels Leiter geborgen werden, die Rettung brachte ihn ins BKH St. Johann in Tirol. Dort wurden bei ihm keine Verletzungen festgestellt, wie die Polizei berichtet. Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel wird nun noch erstattet.