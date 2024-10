Casino spendet zwei Euro pro Gast an „Pink Ribbon“

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Casinos Austria und der Österreichischen Krebshilfe umfasst zahlreiche gemeinsame Aktionen. Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr die „Pink Casino Night“, die am Montag, dem 21. Oktober 2024 in allen zwölf Casinos stattfindet. An diesem Abend spendet Casinos Austria für jeden Gast 2 Euro an die Aktion „Pink Ribbon“, deren Wirken seit Jahren der Bewusstseinsbildung zum Thema Brustkrebsvorsorge gilt. Alle Mitarbeiter der Casinos tragen an diesem Aktionstag eine Pink Ribbon Schleife, zur Information für alle Gäste werden Pink Ribbon Broschüren aufgelegt.

„Zeigen Solidarität“

Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart betont: „Die Krebsvorsorge ist ein essenzielles und wertvolles Angebot, von dem möglichst alle Frauen Gebrauch machen sollten. Es ist ein großer Verdienst der Aktion „Pink Ribbon“, Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen und für Casinos Austria eine ehrenvolle Aufgabe, sich in den Dienst der Aktion zu stellen. Wir zeigen Solidarität mit Brustkrebspatient und übernehmen gesellschaftspolitische Verantwortung.“

Auch Ende November gibt es wieder eine Aktion

Seit der Gründung von Casinos Austria ist das humanitäre Engagement ein integraler Bestandteil der Unternehmenstätigkeit. Die Unterstützung der Österreichischen Krebshilfe geht dabei weit über die Kooperation bei „Pink Ribbon“ hinaus. Ende November werden die zwölf Casinos wieder zur Blue Casino Night laden, bei der im Rahmen der Aktion „Loose Tie“ Bewusstsein für die Prostatakrebs-Früherkennung geschaffen wird. Die 2023 geschaffene Initiative „Glückliche Augenblicke“ stellt Krebspatient Kontingente an Gratistickets für bedeutende Kultureinrichtungen zur Verfügung, darunter Burgtheater, Ronacher oder Bregenzer Festspiele.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 21:22 Uhr aktualisiert