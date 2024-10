Unbekannter läuft in Innsbruck mit Messer auf drei Männer zu

Ein unbekannter Mann soll heute Nachmittag drei Deutsche in Innsbruck mit einem Messer bedroht haben.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 21:18 / ©Montage: Canva/ Montage

Am Nachmittag des heutigen Sonntag, gegen 15.40 Uhr, wurden im Bereich der Kreuzung Fallmerayerstraße/Anichstraße in Innsbruck drei Deutsche im Alter zwischen 21 und 25 Jahren von einem unbekannten Mann zunächst mehrmals bespuckt und anschließend mit einem Messer bedroht. Laut Angaben der Opfer habe der Täter das Messer aus einer von ihm mitgeführten Papiertasche genommen und war auf die drei Männer zugelaufen, woraufhin diese flüchteten, so die Polizei.

So sieht der Tatverdächtige aus

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief daraufhin jedoch ohne Erfolg. „Der bisher unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, helle Haut, ca. 180 cm groß, kurzes, graues Haar, ungepflegtes Äußeres, bekleidet mit heller Jeans und heller Langarmstrickjacke“, erklären die Beamten.